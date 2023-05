Spettacoli quasi tutti a ingresso libero

Gli appuntamenti del diciottesimo Festival Internazionale di poesia totale ‘La Punta della Lingua’ sono tutti a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti. Fanno eccezione: ‘Disprezzo della donna. Il futurismo della specie’ (biglietto 12 euro); ‘Il cristo in gola’ (biglietto: euro 5); Museo della Carta (biglietto: euro 8, under 18 euro 5); ‘In dubio veritas’ (info: https:fondoambiente.iteventitra-le-pagine-dell-orto) e il Simposio poetico (euro 20, posti limitati, prenotazioni entro il 23 giugno chiamando il 3492603547). Per info sull’intero programma si può consultare il sito www.lapuntadellalingua.it. ll programma potrebbe subire delle variazioni.