Spettacoli, trucco e musica per i bambini Arrivano anche i grandi burattini di Salvioli

Musica, spettacoli per bambini e ‘trucco’ oggi a Sirolo. La giornata prenderà il via alle ore 15 con la quattordicesima edizione della ‘Gara di trucco al mare’. Al Parco della Repubblica (ore 21) divertimento per i bambini, grazie allo spettacolo di Heros Salvioli. Il tradizionale teatro dei burattini di Salvioli è un’antica forma di cultura svolta con tecniche e attrezzature innovative. Durante lo spettacolo grandi e piccoli rimangono rapiti dalle luci, dai colori vivaci delle strutture, dai drappeggi di velluto e dalle scenografie dipinte ad aerografo, e naturalmente dai burattini, che sono di grandi dimensioni per permettere una perfetta visuale da lontano. Uno spettacolo per bambini capace di far sentire bambini anche i grandi. Alle ore 21.30 spazio a ‘Blu Moon. Musica in piazza’.