Spettacolo dal vivo: ecco TestArt, una rete europea di produzioni

Due anni di residenze artistiche in Europa e tour internazionali delle nuove produzioni con l’obiettivo di "realizzare una rete transnazionale di spettacolo dal vivo". È stato lanciato ieri dale sale Pergolesiane del Massimo jesino "TestArt - Testing new skills for the circulation of innovative co-creation methods in the performing Arts sector", il progetto co-finanziato con oltre 600mila euro di fondi comunitari di Europa Creativa - progetti di cooperazione di media scala per il settore Cultura.

Il progetto europeo, che conta ben 15 partner provenienti da 5 Paesi diversi è coordinato dal Consorzio Marche Spettacolo e coinvolgerà numerose realtà locali e internazionali, tra cui Amat, Fondazione Pergolesi Spontini, associazione culturali Asini Bardasci, Centripeta, CollegaMenti e Malte oltre a realtà svedesi, serbe, slovene e tedesche.

"L’innovatività delle iniziative proposte dal Consorzio Marche Spettacolo ogni anno sono distintive - esordisce Anna Maria Bertini, assessore alla Cultura del Comune di Ancona – i progetti europei sono un’ottima opportunità di sviluppo per il territorio, soprattutto per il settore culturale e creativo che si nutre di internazionalità e lavoro in rete". "Partendo dal successo di TrainArt- - aggiunge Katiuscia Cassetta, presidente del Consorzio Marche Spettacolo. -, TestArt spinge alla collaborazione tra realtà dello spettacolo dal vivo prevalentemente orientate a livello locale, incrementandone il potenziale a livello europeo e definendo una concreta opportunità di creare reti internazionali". "La rosa di partner TestArt è particolarmente interessante perché attiva in diversi campi delle arti performative, che perseguono tutte l’obiettivo di stabilizzare la propria rete internazionale, formandosi e agendo trasversalmente all’interno del settore culturale e creativo" aggiunge Lucia Chiatti, direttrice del Consorzio Marche Spettacolo.

Dal mese scorso a dicembre 2026, TestArt si svilupperà in 3 fasi: da una prima mappatura delle necessità degli artisti e operatori coinvolti, passando per visite studio a Dresda e Lubiana per la formazione, i partner si riuniranno poi in residenze artistiche per collaborare alla co-creazione di nuove produzioni transnazionali, che debutteranno nel 2026 in tour europeo. "Saremo al tempo stesso tutor e studenti grazie all’incredibile rete di realtà coinvolte dal progetto" conclude Barbara Lubich, responsabile della ooperazione internazionale del partner tedesco Zentralwerk.

Sara Ferreri