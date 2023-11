Spettacolo per ragazzi al Vittoria di Ostra:: "Farfollie" della compagnia Teatro dell’Argine Uno spettacolo affascinante per bambini dai 4 anni in su al Teatro La Vittoria di Ostra. Una storia fantastica sulla creazione di farfalle con oggetti, disegni, magie di carta e giochi di colori. Un disegnatore e un'anziana custode della sapienza si sfidano per creare una nuova meraviglia.