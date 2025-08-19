Spettacolo pirotecnico: i divieti di oggi

Stasera alle 22,30 il tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare sulla banchina di levante, lungomare e vie d’accesso off limits alle auto. Come ogni anno, il martedì successivo al ferragosto sulla spiaggia di velluto è il giorno di uno degli show più attesi dell’estate, i fuochi d’artificio.

Per migliorare la viabilità e limitare i disagi sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito per facilitare l’accesso al lungomare e ridurre i disagi legati al traffico e alla sosta. Il servizio sarà attivo 20-22 e 23,15-1: le navette saranno disponibili dal parcheggio del centro commerciale ‘Il molino’ con fermata ai giardini Catalani, dai parcheggi di Villa Torlonia e Ciarnin con destinazione stazione ferroviaria.

Chiuso viale IV Novembre da piazzale della Libertà a viale Bonopera, l’intero tratto di lungomare Marconi, via Bovio e via Sella, piazzale della Libertà in tutto il tratto. Chiuso anche il lungomare Dante Alighieri da piazzale della Libertà fino a via Dalmazia e via Istria. Per consentire il transito dei pedoni in sicurezza sarà chiuso anche il tratto di via Perilli. Chiuse anche via Dogana Vecchia, via Costa e via Bixio e il lungomare Mameli da via Mamiani a via Zanella. L’accesso alla darsena turistica del porto sarà concesso solo ai possessori di permesso. Si potrà parcheggiare nell’area ex Sacelit con accesso da via della Darsena.