Spettacolo pirotecnico, la città va in tilt

Lo spettacolo pirotecnico sul mare attrae migliaia di persone e il traffico va in tilt. Sono iniziati pochi minuti prima delle 22,30, i fuochi d’artificio che, come da tradizione, si svolgono sulla spiaggia di velluto ogni anno, il martedì dopo ferragosto. Ristoranti sul mare sold out già da settimane, per non parlare delle terrazze panoramiche con tanto di cene organizzate dove, a sorpresa alcuni posti sono rimasti vuoti. Nessuna questione di prezzo, ma di traffico: molte le persone che sono rimaste in coda lungo la provinciale Arceviese e il viale IV novembre o alla ricerca di un parcheggio, ritardando al punto di perdersi lo spettacolo dei fuochi d’artificio, uno dei più lunghi degli ultimi anni.

Più di venti minuti ininterrotti in cui il lungomare si è illuminato dai flash e dai tanti colori, accompagnati dal rumore inconfondibile che accompagna lo show, terminato con una lunga serie di fuochi che si sovrapponevano l’un l’altro regalando una coreografia unica.

Lo spettacolo pirotecnico sul mare è stato preceduto da giorni di proteste sul web da parte degli animalisti, che da anni chiedono di eliminarlo dal calendario, ma la serata dei fuochi d’artificio, che da sempre rappresenta la fine dell’estate, resta una delle serate di maggior affluenza in città.

"È una grande attrazione per i clienti, un appuntamento imperdibile per chi frequenta Senigallia dopo il ferragosto, ma è molto importante perché lavora tutto l’indotto" spiega Marco Manfredi, presidente di Federalberghi. Non sono state sufficienti le navette organizzate dai parcheggi scambiatori, molti hanno preferito avvicinarsi con l’auto mandando in tilt il lungomare Mameli dopo i fuochi: una coda interminabile si è formata da via della darsena a via Zanella, con difficoltà per le tante persone che avevano lasciato le auto in sosta nell’area ex Sacelit.

Coda anche sulla statale e difficoltà per i pedoni a percorrere i sottopassi che dal lungomare conducono al centro storico. Gente in fila davanti alle gelaterie e la pista ciclabile del lungomare di levante è stata invasa dai pedoni alla ricerca di un punto dove transitare velocemente. Un flusso di gente che non si vedeva da anni, a dimostrazione che quello dei fuochi d’artificio è da sempre uno degli spettacoli più attesi del calendario estivo.

