"Spettacolo tutti rutti e doppi sensi: 29mila euro per uno show becero"

"C’è una scena epica nel secondo film di Fantozzi in cui gli impiegati della ditta, costretti per mesi a sopportare noiose pellicole cecoslovacche con sottotitoli in tedesco, all’improvviso si ribellano, fanno prigioniero il loro capo e lo costringono in ginocchio sui ceci a guardare film trashissimi come Giovannona Coscialunga, l’Esorciccio e La polizia si incazza. Eccoci, Ancona è arrivata esattamente a questo punto del film". Il post molto pepato pubblicato ieri da Carlo Pesaresi, consigliere comunale di centrosinistra, ha suscitato discussione in città. Qualcosa di simile Pesaresi lo aveva accennato nel giorno in cui, a luglio, il sindaco di Ancona aveva dettato le linee guida del suo mandato alla voce cultura. Stavolta il messaggio di Pesaresi non è diretto al cartellone culturale anticipato, a partire da un festival cinematografico legato alla commedia all’italiana degli anni ‘70 e ‘80, ma a quanto successo sul palco di piazza Cavour sabato scorso, durante l’evento clou in piazza Cavour con lo Zoo di 105. Durante lo show i dj hanno usato battute spinte e volgari davanti a un pubblico di giovani e giovanissimi: "L’amministrazione più qualunquista della storia riempie la piazza con uno spettacolo tutto rutti, battutacce sessiste e doppi sensi stantii _ aggiunge Pesaresi _. Qualcuno pensa di fare grande Ancona con un clima da sagra paesana. Forse scontiamo la colpa di aver pensato che la cultura è affare per pochi, da stivare in spazi chiusi e contenitori impermeabili (qui il riferimento alla vecchia giunta è abbastanza evidente, ndr.). Dobbiamo interrogarci su questo e farci trovare pronti per quando, spero presto, questa ubriacatura al trash inevitabilmente finirà. E non vorremo ripetere gli stessi errori. È possibile riempire le piazze e far contenti i commercianti con una proposta culturale adeguata a un capoluogo di Regione". Sulla vicenda è intervenuta anche l’ex candidata a sindaco Ida Simonella, riportando una serie di gag, alcune irricevibili, andate in scena sabato notte: "Mi domando se il sindaco o la giunta, come padri e madri, abbiano provato il minimo imbarazzo _ è l’attacco della Simonella _. Come buttare nel water tutto l’impegno che genitori, insegnanti, associazioni e anche amministrazioni fanno contro il bullismo, la discriminazione di genere, la violenza sulle donne. Tutti a riempirsi la bocca che bisogna partire dall’educazione dei ragazzi e dal linguaggio e poi si ingaggi a 29mila euro uno dei modelli più beceri in circolazione. Seguitissimo ci mancherebbe, ma ingaggiato addirittura con soldi pubblici".