Spiagge e decoro: si lavora per l’arrivo dei turisti

Fervono i lavori sulla Riviera del Conero: dalle spiagge e alle vie dei centri storici per presentare al meglio Sirolo e Numana ai turisti in arrivo per l’estate. Una stagione per cui c’è un ottimo presagio visto anche il tutto esaurito per quanto riguarda le prenotazioni di ombrelloni e lettini, come conferma Luca Paolillo, presidente dell’associazione bagnini del Conero. E’ proprio in spiaggia che si concentrano gli sforzi maggiori, in queste ore di bel tempo infatti le ruspe sono in attività per sistemare l’arenile, pronto ad accogliere le file di ombrelloni. Centomila sono state le presenze della stagione estiva 2023 e 14mila gli ombrelloni che Numana ha pronti anche quest’anno per accogliere i turisti. Diversi stabilimenti si stanno rifacendo anche il look, alcuni sono un cantiere a cielo aperto, altri hanno aperto bar e ristoranti già da Pasqua e Pasquetta, registrando quasi il tutto esaurito. A Sirolo, dopo la pulizia di piazza Vittorio Veneto e piazzale Marino, sono in corso le pulizie l’ingresso della sala polifunzionale comunale per l’aggregazione sociale e delle sedi delle associazioni locali, in via Giulietti per accogliere sirolesi e turisti in un ambiente più curato e pulito mentre San Lorenzo sono in corso quelli per la sostituzione dei pali di contenimento marci con un muro in cemento armato (99mila euro). A giorni sarà inaugurato il parco della Repubblica con i giochi totalmente rinnovati per bambini, il più grande della Riviera, e la palestra a cielo aperto a "strapiombo" sul mare a Numana, sulla rupe Sermosi, messa in sicurezza e sistemata con un camminamento botanico.

Domani e dopodomani tutto il centro storico sirolese sarà in festa per il Palio di San Nicola che richiama centinaia di persone. Si teme tuttora però per il futuro della spiaggia di San Michele erosa pesantemente dalle mareggiate. Proprio oggi alle 17 nella sede della Croce azzurra sarà presentato lo studio dell’Università Politecnica delle Marche attraverso cui sono state tratteggiate ipotesi tecniche per arginare il problema nel lungo periodo. Un’altra grande paura è quella della manodopera, problema cui la Riviera non si sottrae: è ancora affissa la maggior parte dei cartelli per richiedere personale da parte di stabilimenti, bar, ristoranti e hotel.

Silvia Santini