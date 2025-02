Spiagge, salvataggio sempre presente. I balneari si appellano alla Regione

La durata della stagione balneare è stata all’ordine del giorno nella riunione che si è svolta tra i consorzi dei balneari e le associazioni di categoria. È ancora in vigore l’integrazione dell’ordinanza emanata lo scorso 28 agosto per la sicurezza della balneazione che prevede i bagnini in torretta nei periodi di funzionamento e apertura al pubblico delle strutture balneari. L’orario è quello minimo: dalle 10 alle 18 senza pause. Una decisione che fa tremare i consorzi, riguardo al reperimento del personale, ma anche gli stessi balneari che vedrebbero schizzare i costi del servizio di salvataggio alle stelle. Consorzi e associazioni hanno già effettuato incontri in Regione, in quanto la legge nazionale definisce ‘stagione balneare’ il periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 settembre: lo stesso in cui vengono effettuati i prelievi per la salubrità delle acque ma ‘le regioni possono prevedere periodi diversi’.

L’auspicio è che presto la Regione definisca la ‘stagione balneare’ delle Marche, con una durata compresa tra il 1 giugno e il 7 settembre. Circa due settimane in più di lavoro per i baywatch, molti dei quali ogni anno sono pronti a salire in torretta finita la scuola. "Stiamo aspettando fiduciosi che escano le normative da parte della Regione a cui dovremmo attenerci – spiega Piergiovanni Cicconi Massi, presidente del Consorzio Senigallia Spiagge - la problematica è dettata soprattutto da una difficoltà nel reperire il personale lavoro, stante anche che la normativa per l’assegnazione dei brevetti si sta caratterizzando come un lavoro prettamente temporaneo: da una parte si richiede di allargare il periodo dall’altra è difficile trovare personale brevettato".

L’allungamento della stagione balneare aumenta i costi degli stabilimenti ‘isolati’ che si trovano a dover farsi carico del servizio di salvamento da soli, affrontando un aumento. Presenti all’incontro, oltre ai rappresentati di consorzi e associazioni di categoria, anche il Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo Salvatore Valente e l’assessore all’ambiente e al porto Elena Campagnolo. "Abbiamo ottenuto la disponibilità da parte del Comune disposto a lavorare in sinergia, così come la Capitaneria che auspica norme chiare".