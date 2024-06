Spiaggia, attivato il "salvamento". Ultima settimana di sosta gratuita

Partito il servizio di salvamento, ultima settimana di parcheggi liberi sul lungomare. Sono 41 le torrette di salvataggio presenti negli stabilimenti, 6 quelle nelle spiagge libere, adiacenti agli stabilimenti, dove il servizio di salvamento è garantito fino a settembre.

Sabato i baywatch sono tornati sulle torrette dopo l’addestramento particolare che impongono sia la FIN che la Società Nazionale Salvamento. Ad essere impegnati incessantemente sono infatti anche gli uomini della Società Nazionale di Salvamento, con la Guardia Costiera Ausiliaria, che coordinano e seguono numerose iniziative.

Il servizio di salvamento è stato affiancato, nel mese di agosto e in tutti i week-end estivi, oltre che durante le manifestazioni da un presidio della Croce Rossa allestito nel piazzale della darsena turistica.

Dal 15 giugno al 15 settembre sarà attivo anche il Servizio di assistenza medica turistica domiciliare e ambulatoriale con il presidio sotto l’Hotel Ritz e nella darsena. La stagione è pronta ad entrare nel vivo: da martedì la spiaggia di velluto sarà anche il palcoscenico di Sky Calcio l’Originale, il programma in onda alle 23 su Sky per parlare degli ultimi affari di calcio mercato quest’anno sarà trasmesso da piazzale della Libertà.

E dal 15 giugno torna anche la sosta a pagamento sul lungomare: confermata la fascia oraria estesa dalle 8 fino a mezzanotte. Da Cesano a Marzocca, tutti i giorni, festivi compresi, con tariffa non frazionabile di 1,20 euro all’ora, fino a 8 euro al giorno. In prossimità della spiaggia sono disponibili i parcheggi sul lungomare e alcuni parcheggi scambiatori ad un costo ridotto di 3 euro al giorno, dalle ore 9 alle 20. Si tratta dei parcheggi nella zona del porto antistante la banchina F. Rosi (ex Sacelit), quello di Villa Torlonia a nord, e l’area parco Saline-Pattinodromo a sud e oltre a quello nella zona del Ciarnin.