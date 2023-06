Spiaggia di Rocca Mare, la pulizia è stata completata

"Completata la pulizia straordinaria dell’arenile di Rocca Mare, da via del Fiume a salire verso l’ex tiro a segno". Ad annunciarlo ieri l’assessore al Decoro e Manutenzioni Romolo Cipolletti, dopo gli interventi effettuati dalle ditte specializzate per la rimozione dei detriti portati dall’Esino e dalle mareggiate di metà maggio. "La spiaggia si presentava piena di legname e materiali per questo abbiamo proceduto per step. Dapprima sono stati realizzati dei cumuli, poi li abbiamo rimossi - spiega Cipolletti -. Non dobbiamo dimenticare, però, che trattandosi di un evento eccezionale, faccio riferimento all’alluvione che in particolare modo ha colpito l’Emilia Romagna, quanto portato dai fiumi andava conferito in discarica trattandosi, di fatto, di rifiuti speciali. Ecco perché c’è voluto tempo, più del dovuto. Ma è una situazione che tutti i Comuni hanno dovuto fronteggiare, non solo nelle Marche".

Quindi stempera le discussioni che si erano accese in merito al lungomare della Rocca sporco. "L’amministrazione parla per atti e intercettando risorse per gli interventi. Non con le chiacchiere da social. E non dimentichiamoci neppure che, dopo la trionfante conferma alle elezioni, siamo tornati operativi da circa venti giorni. Abbiamo fatto due Giunte, in questo periodo. E non siamo andati a rimorchio per i lavori da effettuare: sono cose che avevamo già in mente". Senza riferimenti espliciti, risponde a chi aveva criticato l’amministrazione Signorini in merito a provvedimenti fatti propri da chi governa, ma dopo gli input arrivati dalle opposizioni o dagli stessi cittadini.

Altro riferimento è all’imminente installazione della passerella per le persone con disabilità: "Mi sono recato più volte a Rocca Mare, incontrando chi ha difficoltà nel raggiungere la spiaggia, e avevo fatto presente che avremmo posizionato lo scivolo non appena possibile. Lo confermo, così sarà. Perché questa amministrazione ha sensibilità nei confronti delle disabilità. E lo dimostrano i fatti. Basti pensare al piano, che continua, per l’abbattimento delle barriere architettoniche in tutta la città". Tornando alla Rocca, caso curioso, ieri le ruspe hanno aggirato i tamerici piantati dalla Proloco Pionieri di Rocca Mare, in slalom per la rimozione dei rifiuti. Nonostante qualche difficoltà, la missione è stata portata a compimento. Con buona pace dei frequentatori della spiaggia.

Giacomo Giampieri