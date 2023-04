Spiaggia di velluto: una Pasqua tra i cantieri

Il week-end di Pasqua comincia tra cantieri aperti e lavori in corso sull’arenile. A evidenziare i ritardi, sono stati in più occasioni gli esercenti e i residenti di viale Anita Garibaldi e via Mercantini, ormai da sei mesi ‘ostaggio’ di un cantiere che ha subito nei mesi numerose lungaggini, dovute anche all’alluvione che lo scorso 15 settembre ha colpito la spiaggia di velluto e parte del suo hinterland.

Per il week-end di Pasqua, saranno riaperti momentaneamente alcuni tratti: ieri pomeriggio è stato infatti riaperto al traffico veicolare e pedonale il tratto di Viale A. Garibaldi compreso tra Via Mercantini e Via Feltrini. Si tratta di una riapertura provvisoria realizzata dopo aver steso il sottofondo in bitume della strada e gettato il sottofondo dei marciapiedi. Le pavimentazioni definitive verranno realizzate subito dopo aver verificato la presenza di eventuali assestamenti del terreno. La riapertura consentirà di migliorare la circolazione stradale dell’intero quartiere e consentirà ai cittadini di comprendere la nuova impostazione della strada. In questa fase non verrà riattivato il semaforo posto all’incrocio tra Via Mercantini e Viale A. Garibaldi, ma verrà istituito un segnale di "Stop" su Viale A. Garibaldi. Intanto resta provvisoria anche la rotatoria sulla statale adriatica all’altezza dell’intersezione con Strada della Marina per cui si attendono i lavori definitivi. Ma sono numerosi i tratti di strada colabrodo in attesa del rifacimento del manto stradale che, da programma, dovrebbe essere realizzato entro l’estate.

La Pasqua segna da sempre l’avvio della stagione estiva ma quest’anno, complice anche l’alluvione, anche alcune strutture recettive così come stabilimenti balneari arrivano in ritardo. Ormai hanno alzato le serrande la gran parte dei locali presenti sul lungomare, anche se, solo da qualche giorno nonostante le temperature praticamente estive della settimana scorsa. Impossibili le prove di tintarella a causa dei lavori in corso sull’arenile: i camion percorrono ancora la spiaggia dove i lavori sono ancora in corso. Lungaggini che in alcuni casi hanno sollevato polemiche da parte degli operatori balneari: "Cartolina di Pasqua da Senigallia – scrive in un post Filippo Borioni, vice presidente di Oasi balneari - una montagna alta due metri di detriti pronta ad accogliere i turisti, davvero una bellissima immagine, complimenti".