Spiaggia ed elezioni, parla Elena Campagnolo

Finita la stagione estiva è tempo di bilanci per l’assessore l’ambiente Elena Campagnolo. Dalla sistemazione della spiaggia, fino alla rendicontazione del servizio di raccolta di rifiuti, per arrivare al riordino delle aree verdi con attrezzature ludiche e sportive.

Assessore Campagnolo, iniziamo dalla fine. Siamo agli abbancamenti della sabbia. Quando inizierete?

"Abbiamo cominciato alcuni giorni fa per consentire ai cittadini e ai visitatori di fruire della spiaggia anche nel periodo invernale. Un servizio che assicura protezione per le attività, oltre a mettere in sicurezza la passeggiata nel periodo invernale. Un intervento che mira a contenere il fenomeno dell’erosione costiera, con il quale ci dobbiamo confrontare ogni anno".

Ha già iniziato a programmare la prossima stagione estiva?

"Sì, certamente. Fare un rendiconto puntuale di tutti i servizi ci consente di organizzare la prossima stagione per capire se ci sono stati interventi deficitari, dove potenziare, dove gestire meglio la raccolta dei rifiuti. Un bilancio che ci permetterà di pianificare le attività che andremo a confermare e le nuove che andremo invece a integrare".

Ci sono novità per il prossimo anno?

"A partire da gennaio andremo a rinnovare tutti i bagni pubblici che si trovano sul lungomare di levante".

Ma non c’è solo il mare. Ha progetti in serbo per il decoro della città?

"L’allungamento della stagione e di conseguenza la frequenza prolungata dei parchi cittadini ci impongono di intensificare il servizio di svuotamento dei cestini, che è stato lacunoso in alcuni punti della città. Entro qualche mese andremo invece a sostituire i porta rifiuti, che ormai sono datati, risalgono a diversi anni fa. Partiremo dal centro storico e via via andremo a cambiare quelli su cui il tempo ha agito in modo irreparabile, anche in considerazione delle disponibilità del bilancio comunale".

Inevitabile porle una domanda sul suo risultato alle elezioni regionali che si sono appena concluse. Soddisfatta? Delusa?

"Sono pienamente soddisfatta, soprattutto perché è un risultato ‘puro’, raggiunto senza alcun aiuto esterno e frutto del lavoro, della costanza e della vicinanza delle persone che ogni giorno credono nel progetto che rappresento. Oggi, come assessore di Senigallia e segretario provinciale della Lega, sto continuando a impegnarmi con determinazione per portare avanti tutte le sfide che ci attendono, a partire da quella delle prossime elezioni comunali di Senigallia".