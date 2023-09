Spiaggia, fino all’ultimo raggio di sole

Non è bastato un buon settembre a far recuperare le presenze turistiche perse nei mesi di maggio e giugno a causa del maltempo. Ma sulla spiaggia di velluto si lavora per destagionalizzare: "Sicuramente eventi come l’European Forum dei travel agents americani e tour operator internazionali sono fondamentali per rilanciare la nostra città e l’entroterra in un periodo di bassa stagione – spiega Marco Manfredi, Presidente Federalberghi e proprietario dell’Hotel Bel Sit – ci sono bar sulla spiaggia che, come molti operatori balneari hanno deciso di allungare la stagione e questo è già un inizio importante, mentre per quanto riguarda le strutture recettive, con i costi, la gran parte di quelle stagionali hanno già chiuso. Restano aperti gli alberghi in fascia alta e qualche struttura che lavora anche nei mesi invernali, riguardo all’evento, sarà importante il lungomare, ma si punta sul centro storico e sull’hinterland, proprio per ampliare la proposta che possiamo dare e renderci più concorrenziali". Si pensa già come l’anno scorso alla promozione e ai pacchetti vacanze da proporre a coppie e famiglie: "Abbiamo avuto un buon interessamento e una buona risposta – prosegue – ma cercheremo anche di puntare al Natale, non avremo i mercatini natalizi tipici delle località di montagna, ma potremmo renderci competitivi con un’offerta alternativa che possa contraddistinguerci. A breve, proprio su questo, avremo un incontro con l’Amministrazione". Quella appena trascorsa è stata un’estate anomale: a causa del maltempo che ha imperversato nei mesi di maggio e giugno, le presenze si sono concentrate per lo più nel finale di stagione: "Settembre è andato bene – afferma Manfredi – attendevamo un tempo buono, ottime temperature e belle giornate e fortunatamente così è stato. Complessivamente si risente del periodo iniziale, attendiamo i numeri, ma l’andamento è stato un po’ a macchia di leopardo, perché c’è chi ha lavorato bene e chi ha perso di più. Tra le perdite incidono sicuramente anche quelle relative a strutture recettive chiuse perché in vendita o in fase di restyling, ma bisogna anche tenere conto che in generale, il mercato italiano ha registrato cali ovunque, dovuti anche al fatto che molti, per le vacanze, hanno scelto periodi più brevi". Strutture chiuse ma pronte a riaprire in caso ci siano richieste: "La gran parte sono disponibili a valutare richieste – conclude – la legge ci consente di poter riaprire e se ci saranno le condizioni in molti sono pronti ad adottare questa scelta".