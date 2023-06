Spiaggia libera, i servizi non sono ancora attivi

Sulla spiaggia di velluto è scoppiata l’estate. Il primo vero ponte, grazie al sole e alle temperature estive, ha tuffato Senigallia nel clima vacanziero con spiagge affollate e bar e ristoranti a lavoro a pieno regime.

E con il primo week end della stagione turistica sono entrati in vigore anche tutti i provvedimenti tipici di questo periodo: dall’introduzione della sosta a pagamento su tutto il lungomare, all’attivazione del servizio di salvamento a mare, all’ordinanza che disciplina l’uso degli arenili e le aperture dei bar in spiaggia.

Non sono però mancate le polemiche. In particolare alcuni bagnanti hanno lamentato il fatto che la spiaggia libera non sia ancora pronta.

Nello specifico le docce posizionate lungo i tratti non concessionati non erano ancora attive e dunque non è stato possibile utilizzare l’acqua.

"Paghiamo profumatamente la sosta per andare al mare anche nella spiaggia libera ma poi i servizi non ci sono, le docce non sono state aperte e non è stato possibile utilizzarle" hanno lamentato alcuni bagnanti sui social.

Da ieri è partito anche il servizio di salvamento a mare che copre tutti i 14 chilometri di spiaggia. Per questo primo week end di giugno le giornate con il salvamento sono state solo sabato e domenica con orario dalle 10 alle 18, ma a partire dal prossimo fine settimana il servizio sarà operativo, nella stessa fascia oraria, tutti i giorni fino al 3 settembre.

Già pienamente operativi i baretti in spiaggia che quest’anno, secondo l’ordinanza firmata dal sindaco Massimo Olivetti, possono restare aperti tutti i giorni fino alle 21,30 con la previsione di alcune deroghe.

I gestori avranno la possibilità di restare aperti fino alle 3 di notte in 9 date stabilite dal Comune in aggiunta ad altre 10 serate che potranno scegliere, previa comunicazione, in cui restare aperti fino a mezzanotte: una a maggio, due a giugno, tre a luglio, tre ad agosto e una a settembre. Confermati gli orari di accesso agli stabilimenti balneari.

Fermo restando che è sempre consentito percorrere la passerella per accedere alla battigia, è vietato accedere agli stabilimenti balneari dalla 24 alle 5 del mattino e sempre gli stabilimenti balneare potranno aprire ai clienti dalle 7 alle 21,30.

Giulia Mancinelli