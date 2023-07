Alta tensione in spiaggia, pallonata a una ragazza. Minacciato un militare della Guardia Costiera

Ancona, 11 luglio 2023 – Una domenica ad alta tensione sulla spiaggia di Marcelli. Nel tratto libero compreso tra gli stabilimenti "Crystal" e "Capannina" nel pomeriggio si erano radunate centinaia di persone, quasi tutti giovanissimi tra i 14 e i 18 anni. Come spesso accade, i ragazzi hanno iniziato a giocare a pallone in riva al mare. Una prassi tollerata a fatica dagli operatori balneari, ma vietata dai regolamenti e che deve essere sanzionata dalla Capitaneria di Porto. Proprio due uomini della guardia costiera in mattina si erano presentati in spiaggia per controllare il rispetto delle regole, ripromettendosi di tornare nel pomeriggio quando la spiaggia è maggiormente affollata. Così è stato. Ma l’unico pubblico ufficiale si è trovato in una situazione molto complicata: una ragazzina di 12 anni aveva ricevuto infatti una pallonata al volto e aveva perso molto sangue. I genitori, ovviamente preoccupati, si sono fiondati sul bagnasciuga per soccorrere la figlia visibilmente spaventata.

Nel frattempo la guardia costiera arrivava in spiaggia. Il militare si è fatto raccontare quel che era accaduto ha provveduto a sequestrare almeno tre palloni, ricevendo in cambio degli applausi di scherno dalla folla di ragazzi assiepata in spiaggia.

Alla richiesta di documenti, un ragazzo si è allontanato in mare, proferendo frasi piuttosto minacciose nei confronti del militare della Capitaneria il quale lo ha invitato più volte a tornare verso la spiaggia.

Più la guardia costiera insisteva e più quello continuava a non assecondare le richieste del pubblico ufficiale. Il tutto in un clima evidentemente ostile nei confronti del militare che ha richiesto l’intervento dei carabinieri. I militari della stazione di Numana sono presto arrivati in spiaggia e hanno ascoltato a lungo il racconto dell’esponente della guardia costiera. Sono stati ascoltati anche i genitori della ragazzina ferita e altri testimoni che hanno riferito di come la situazione nel tratto di spiaggia libera di Marcelli sia diventata assolutamente insopportabile. Nei giorni precedenti c’erano stati dei controlli ad hoc anche da parte dei carabinieri con il nucleo cinofili che hanno scandagliato gli zaini dei ragazzi presenti a caccia di droga.

Per l’episodio di domenica, due fratelli anconetani saranno denunciati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Da sottolineare che una volta terminate le operazioni, i palloni sono tornati regolarmente a roteare.