Spiaggia sporca, bagnini sul piede di guerra

Arenile, bagnini sul piede di guerra: "La situazione è imbarazzante". A nove giorni dallo start, la spiaggia di velluto non è pronta ad accogliere a causa di montagne di detriti ancora presenti nonostante un’accelerazione sui lavori. "Da più di un mese ci sono i detriti e sono sempre più sparsi, la stagione si avvicina e siamo preoccupati – le parole di Cristiano Curzi, Confartigianato Imprese demaniali -. Prima sembrava non ci fosse il sito, poi il denaro, ora bisogna attendere le analisi, capiamo che la burocrazia complica e il Comune ha le mani legate, ma un comune che conta 13 chilometri di spiaggia non si può permettere di avere ancora i detriti dell’alluvione a metà aprile. E una cosa imbarazzante".

L’arenile a ponente è meno colpito, le scogliere, ma anche le correnti, hanno graziato in parte la spiaggia dove però non mancano montagne di rifiuti organici e i lavori sono in corso: "Non ci sono solo i turisti, ci sono anche i senigalliesi e non sappiamo più cosa dire a chi viene a confermare o prenotare un ombrellone e ci chiede quando la spiaggia sarà pronta – prosegue – inoltre siamo demotivati: c’è assenza totale da parte dell’Amministrazione, almeno ci mettessero la faccia! Per avere informazioni siamo noi a chiedere al sindacato ai nostri referenti non si vede passare un responsabile da due mesi".

Nessuna programmazione ancora in vista: "Molti stabilimenti balneari che hanno il bar e organizzano concerti, feste hanno bisogno di informazioni per fare una programmazione, non possono certo andare avanti così. Da tempo chiediamo un incontro per conoscere l’ordinanza che regola le aperture serali, gli orari, non ricevono un consorzio che ha 42 bar associati, non ci possiamo più permettere di aspettare, siamo in ritardassimo su tutto".

Una volta che verranno rimossi i rifiuti organici la sabbia dovrà essere fatta asciugare, poi ripulita prima di essere spianata: "Serve contezza su quello che si fa e soprattutto bisogna essere consapevoli che, una volta rimossi i rifiuti non possiamo subito ‘spinare’ la sabbia, prima dovrà essere asciugata, poi ripulita, altrimenti ci ritroviamo rifiuti organici che sbucano sotto gli ombrelloni. Si parla tanto di destagionalizzazione, ma qui sembra che allungare la stagione non interessi a nessuno. Non si lavora così, cosa facciamo, se spianiamo ora è come mettere la polvere sotto il tappeto che poi torna fuori nel pieno della stagione estiva".

Silvia Santarelli