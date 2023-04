Spiaggia Urbani: soldi per la manutenzione

Ammonta a 85mila e 400 euro il contributo della Regione Marche per la tutela della rupe della spiaggia Urbani a Sirolo. Soldi che serviranno per svuotare le reti di contenimento della falesia posta sopra i capanni, il circolo pesca ed i bagnanti della spiaggia tra le più belle della perla del Conero e per l’installazione delle barre in acciaio da nove metri con i ganci che sostengono la rete metallica che serve a contrastare e contenere i distacchi dei massi della falesia. "SAtiamo lavorando continuamente per la tutela delle spiagge sirolesi, molto belle ma anche molto delicate – dice il sindaco Filippo Moschella -. Ad esempio a San Michele lo scorso anno abbiamo constatato, assieme ai tecnici regionali, che per effetto delle mareggiate provenienti prevalentemente da nord-nord est si era verificato uno spostamento considerevole della spiaggia da nord verso sud e si era creato un gradino di erosione consistente di circa due metri d’altezza e oltre dieci metri di profondità, per un tratto di costa di circa 100 metri". Attualmente è in atto lo studio delle mareggiate e del crollo della falesia da parte dell’Università Politecnica delle Marche, finanziato con un altro contributo di 170mila euro della Regione, per capire che cosa fare per proteggere le spiagge, la falesia e il centro storico di Sirolo.