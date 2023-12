Spid, il servizio di autenticazione: "Il Comune lo attiva gratuitamente"

Spid, il Comune attiva gratuitamente il servizio di identificazione. A partire da lunedì prossimo, 11 dicembre, i cittadini potranno recarsi anche presso il Comune di Ancona per ottenere lo Spid che consente di accedere ormai alla maggior parte dei servizi on line. Insieme con altri 231 Comuni, il capoluogo dorico ha infatti ottenuto la qualifica di RAO (Registration Authority Officer), cioè il soggetto incaricato alla verifica della cosiddetta Identità Personale dei cittadini che vogliono dotarsi dello Spid e che ad Ancona potranno rivolgersi agli Uffici della Carta di identità di via Piave 4. "Fino a oggi questa verifica, la prima parte della procedura per avere l’identità digitale, cioè l’identificazione del cittadino richiedente, era possibile on line se dotati di firma digitale; oppure recandosi agli sportelli di alcuni gestori Spid" ha spiegato l’assessore ai servizi informatici e anagrafici Antonella Andreoli: "Questo ulteriore passo nella direzione dell’innovazione – prosegue la Andreoli – è una soddisfazione per l’amministrazione comunale, anche e soprattutto per la vicinanza ai cittadini che questi servizi esprimono concretamente".

Il sistema prevede ora che gli utenti si possano recare anche agli sportelli comunali per farsi riconoscere e ricevano poi via e-mail il file (token) che possono usare da casa per ultimare la procedura. L’abilitazione del Comune consentirà ai cittadini di ricevere la certificazione di identità gratuitamente. Coloro che dovessero avere difficoltà nel concludere la procedura in autonomia, il martedì dalle 9 alle 12,30 negli uffici della carta di identità elettronica potranno rivolgersi, su appuntamento, a uno dei facilitatori digitali del Comune di Ancona che forniranno assistenza, grazie al progetto Bussola Digitale della Regione Marche: "Il rilascio di questa certificazione – ha aggiunto l’assessore alla transizione digitale Stefano Tombolini – va ad ampliare il ventaglio dei servizi on line del nostro Comune".