Spilla, c’è anche Daniel Norgren: il compositore di "Le otto montagne"

Svelato il secondo nome del festival ‘Spilla’ di Ancona. Dopo i Verdena è la volta di Daniel Norgren, il compositore della colonna sonora del film ‘Le otto montagne’, che il 13 luglio si esibirà con la sua band nella corte della Mole Vanvitelliana. Il film ha una colonna sonora struggente che culmina con il brano "As long as we last", tratto dal disco "Alabursy", la sua colonna portante. E’ il quinto album dell’artista, pubblicato nel 2015, accolto con entusiasmo da stampa e pubblico, che lo acclamano come uno dei lavori più interessanti dell’anno.

Nel 2019 esce "Wooh Dang", e Onda Rock descrive Norgren come ‘uno dei tasselli mancanti della musica folk-rock americana’. In realtà lui è svedese, ma l’album è decisamente ispirato a Dylan, Neil Young e Black Keys.