"Spilla", i primi 15 anni del festival Svelato il primo nome: i Verdena

Quindici anni di "Spilla". Tanti sono quelli passati dal debutto del festival organizzato dall’agenzia Comcerto di Eric Bagnarelli ad Ancona. Una rassegna ormai ‘storica’ per la città. E cosa c’è di meglio di un gruppo storico del rock italiano come primo nome da svelare per il cartellone 2023? Il nome è quello dei Verdena, che venerdì 14 luglio saliranno sul palco della Mole Vanvitelliana (biglietti a 30 euro, più i diritti di prevendita, disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it). Un concerto che ruoterà intorno a "Volevo Magia", il nuovo album della band uscito a settembre, vincitore del premio come miglior disco dell’anno nei referendum di testate specializzate come Rolling Stone e Rockol.it. Al nuovo disco ha fatto seguito un tour che ha registrato il tutto esaurito per quasi tutte le date in programma, e che ha portato i Verdena ad esibirsi nei più importanti club italiani. Dopo aver annunciato un ultimo grande appuntamento a chiusura delle date del tour indoor, i tre membri del gruppo saranno impegnati in un una nuova avventura live europea e in un tour estivo che li vedrà protagonisti su migliori palchi italiani, tra cui appunto quello di "Spilla".

L’intento del festival nato nel 2007 è sempre stato quello di portare in città artisti di grande prestigio affiancati ai nuovi nomi della scena indipendente nazionale e internazionale. Basti citare Mumford and Sons, The Lumineers, Billy Corgan, Rag’n’Bone Man, James Bay, LP, Belle & Sebastian, Passenger, Richard Ashcroft,The Tallest Man on Earth, Anna Calvi e Johnny Marr e tanti altri. Accanto alle star internazionali ci sono stati alcuni dei migliori artisti emergenti italiani, come Cosmo, Nu Genea, Ariete e Gazzelle. Senza dimenticare i classici della scena nazionale, come appunto i Verdena, il cui primo disco omonimo risale al 1999. In realtà Alberto Ferrari (voce, chitarra, pianoforte, tastiere, basso), Roberta Sammarelli (basso, tastiere, cori) e Luca Ferrari (batteria, percussioni, synth, tastiere) suonano insieme praticamente dal 1995.