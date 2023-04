Spilla, un festival sempre più ricco: c’è anche Jeremiah Fraites

Il co-fondatore dei The Lumineers, arriva a Spilla con il suo progetto solista "Piano Piano". Lui è Jeremiah Fraites che il 20 luglio arriva ad Ancona, nella Corte della Mole Vanvitelliana all’interno del cartellone del festival "Spilla".“Piano Piano” è un album strumentale, incentrato sul Pianoforte, uscito nel 2021, nella dimensione live, è uno spettacolo coinvolgente e suggestivo tale la sua intimità.

Jeremiah è accompagnato da Fortunato D’Ascola al contrabbasso, Giulia Pecora al violino, Filippo Cornaglia a batteria e sintetizzatore, Clarissa Marino al violoncello. L’album, uscito nel gennaio del 2021, è il frutto di un lavoro di quasi un decennio, melodie di pianoforte intime registrate nella sua casa a Denver. Un album emotivamente diretto e rivelatore, Fraites raggiunge spazi personali e profondi, in modo elegante e con estrema grazia. Nel suo lavoro solista, si sentono distinte le influenze folk, le stesse che caratterizzano The Lumineers, trasportate però in un’ambiente più classico e sofisticato.