Spintona mamma della fidanzata: denunciato

Domenica un 55enne del posto è stato denunciato dalla Polizia di Jesi per il reato di percosse, in seguito all’attività investigativa portata avanti dal personale del locale Commissariato. Lo scorso 19 febbraio, una madre aveva segnalato che sua figlia aveva intrattenuto – da tempo – una relazione sentimentale burrascosa con un uomo. Due giorni prima, il 17 febbraio, era stata contattata telefonicamente dalla figlia, la quale le chiedeva di andarla a prendere nell’abitazione del convivente, affermando di avere avuto l’ennesimo litigio. La donna, nel primo pomeriggio, era giunta a casa dell’uomo e dopo aver suonato al citofono, era entrata nell’appartamento, proprio nei minuti in cui si stava verificando un litigio verbale tra la figlia e il compagno. Una volta prese le difese della figlia, la donna ha ammonito l’uomo di smetterla con quel comportamento prevaricatore ma quest’ultimo, di tutta risposta, l’avrebbe spintonata facendola sbattere contro la parete, per poi desistere. Le informazioni assunte dagli agenti in merito ai fatti avrebbero permesso di acquisire elementi di responsabilità a carico dell’uomo che, pertanto, è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per percosse. Inoltre è stato proposto per una misura di prevenzione ora al vaglio del questore di Ancona Cesare Capocasa.

Sempre domenica, la Polizia ha segnalato un 22enne di origini tunisine per uso personale di sostanze stupefacenti. Intorno alle 18, la Volante, impegnata nei controlli straordinari del territorio, ha visto il ragazzo nella zona di via Zannoni, mentre si aggirava tra alcune auto e telefonava al cellulare. Alla vista degli agenti ha accelerato il passo ma è stato bloccato. Durante la perquisizione, nel suo borsello a tracolla sono stati rinvenuti 2,60 grammi di hashish, poi sequestrati, mentre lo stesso giovane è stato segnalato.