Splendide Citizens col Bitonto. Una vittoria che vale la vetta

OKASA : Sestari, Praticò, Gregori, Balardin, Pirro, Elpidio, Bordacchini, Cortes, Isa Pereira, Gaspari, Ferrara, Pesaresi. All. Domenichetti

BITONTO: Jozi, Tampa, Nicoletti, Diana Santos, Renatinha, Lucileia, Coda, Buquicchio, Abbadessa, Grieco, Divincenzo, Mansueto. All. Marzuoli

Arbitri: Saggese di Rovereto, Basile di Torino; crono: Cini di Perugia

Reti: 4’20’’ Lucileia, 24’51’’ Ferrara, 37’55’’ Balardin

Note: amm. Mansueto, Diana Santos, Tampa, Renatinha

È nel momento in cui Balardin impatta in scivolata e realizza il gol del sorpasso, che il PalaBadiali esplode di gioia. Per una vittoria contro il Bitonto che vale il primato in classifica in serie A femminile di futsal all’Okasa Falconara. Una serata magica per le Citizens, supportate da un pubblico in versione anni d’oro, che battono le pugliesi 2-1 e si arrampicano in vetta alla graduatoria, all’esito dell’atteso scontro al vertice contro le neroverdi.

Un match di forti emozioni, cui le due squadre approcciano con piglio battagliero e propositivo. Per vedere la prima rete bisogna attendere il quinto minuto. Viaggia sull’asse Renatinha-Lucileia, con quest’ultima che riesce a deviare verso la porta di Sestari portando avanti le sue. Le marchigiane non mollano la presa, ma il Bitonto ha fame di chiudere i giochi. Quando non c’è Sestari a salvare Falconara, ci pensano legni e traverse.

E nell’altra metà campo non si abbassa affatto la guardia. Motivo per il quale serve una ripresa importante alle falchette. E questa arriva. Il pareggio lo sigla capitan Ferrara con un mancino da punizione. Seguono diverse occasioni per parte, ma le due formazioni non riescono a schiodarsi dal punteggio di 1-1. Poi, quando il match sembra scivolare via sul pari, Elpidio s’invola e offre a Balardin il gol del delirio azzurro. Così Falconara vince e vola in testa, davanti alla sua meravigliosa gente che ha cantato incessantemente per oltre 40 minuti. Onore e merito a Okasa Falconara e Bitonto, due meravigliose interpreti di questo sport.

I risultati della 21esima giornata (riposa Audace Verona): Cmb-Lazio 5-3, Pescara-Foligno 5-0, Kick Off-Molfetta 2-3, Lamezia-Cagliari 3-4, Vip-Tiki Taka 1-2, Okasa Falconara-Bitonto 2-1.

La nuova classifica: Okasa Falconara 48, Pescara 46, Bitonto e Tiki Taka 43, Kick Off 33, Cmb 32, Lazio 31, Cagliari 22, Audace Verona 18, Molfetta 15, Vip 13, Foligno 10, Lamezia 6.