"Sponsor e strutture Al futsal serve aiuto"

Difficoltà nell’attrarre nuovi partner, carenza di strutture dove svolgere le attività e un improprio paragone con il calcio che tende a sminuire, invece, uno sport straordinario come il futsal. Non ci si arrende, certo, dalle parti del PalaBadiali. Ma anche il Città di Falconara campione d’Europa e d’Italia in carica fa i conti con un movimento che rischia di implodere. I motivi? "Dopo il Covid – spiega il presidente Marco Bramucci - la situazione economica generale non si è più ripresa ed è addirittura peggiorata con la crisi energetica mentre i costi di gestione delle società si sono impennati. Si va verso campionati sempre più professionali ma la struttura delle società, compresa la nostra, è rimasta a una dimensione quasi familiare o volontaristica. Il mio timore è che al di fuori non ci sia la percezione di tutto ciò", chiarisce. Alcuni sponsor mancano, altri non riescono a mantenere accordi presi in barba alla programmazione. E poi si diceva, anche, della superficialità e dello scetticismo con cui ci si approccia al calcio a cinque femminile: "Riguarda un po’ tutti la mia riflessione - aggiunge - Falconara? Noi abbiamo grossi limiti ambientali con i quali siamo costretti a fare i conti: dal campanile, per cui anche se abbiamo risonanza nazionale ogni settimana su Sky non veniamo percepiti come tali da potenziali aziende, allo strutturale con poche palestre sul nostro territorio per poter avviare progetti di scuola calcio e giovanili". Niente a che fare con gli aspetti tecnicI: "Dopo il Triplete della scorsa stagione, l’addio di Luciani e partenze importanti ci davano per finiti ma siamo riusciti a dimostrare tutto il nostro cuore e la nostra forza alzando Supercoppa e titolo europeo a dicembre". A preoccupare Bramucci, piuttosto "la tenuta della struttura rispetto ai maggiori impegni che si prospettano. Solo se avremo una mano importante dal territorio potremo farcela".