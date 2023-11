Sponsor per il Natale. Arrivano tre proposte

Cartellone natalizio, arrivano tre sponsorizzazioni. La giunta Fiordelmondo già ad aprile aveva previsto l’individuazione di sponsor che si occupassero della fornitura di servizi per le iniziative o partecipassero in qualità di sponsor alla manifestazione. Scaduto l’avviso per l’individuazione di sponsor tecnici o economici del progetto "Jesi Natale 2023. Il Natale delle natività", seconda edizione, il Comune potrà contare su 8.710 euro su una previsione di 20mila. Tre aziende hanno proposto di stanziare contributi in cambio di pubblicità e inserimento di loghi nel calendario degli eventi. "Pervenute agli atti di ufficio tre proposte di sponsorizzazione finanziaria da parte di: Viva Servizi spa per 2mila euro, Apra spa per 6.100euro e Diatech Pharmacogenetics per 610euro". Oltre alle sponsorizzazioni, ha assicurato l’assessora Emanuela Marguccio, il cartellone di eventi può contare sul contributo importante di associazioni di categoria.