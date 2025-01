Spontini, 174 anni dalla morte: domenica una serie di iniziative

L’amministrazione di Maiolati Spontini e la Fondazione Gaspare Spontini celebrano il 174esimo anniversario della morte del grande compositore Gaspare Spontini, avvenuta il 24 gennaio del 1851. Domenica, alle 11, messa in suffragio nella chiesa di San Giovanni, dove si trova la tomba del maestro. Al termine previsto un intervento sulla filantropia spontiniana del direttore dell’Archivio di Stato di Ancona Carlo Giacomini. Alle 12.15 l’esecuzione della marcia funebre da parte della Società Filarmonica Gaspare Spontini e la deposizione di una corona di fiori.

Il Museo Gaspare Spontini sarà aperto al pubblico oggi, dalle 15 alle 19, e domenica, dalle 10 alle 13. Ingresso gratuito. L’assessore alla Cultura Sebastiano Mazzarini ricorda come la comunità "non manchi mai di ricordare il genio del maestro Spontini, un compositore dal respiro europeo, un musicista appassionato e un benefattore munifico". Il presidente della Fondazione Paolo Perticaroli aggiunge che, per l’ente che rappresenta, "tanto la nascita quanto la morte siano momenti importanti per celebrare l’attualità del messaggio lasciato dal maestro: l’attenzione agli ultimi e ai bisognosi".