"Spontini, la casa sarà pronta per il ’25"

"Entro la fine del 2025 sarà ristrutturata la casa natale di Gaspare Spontini, gravemente danneggiata dal sisma e oggi in degrado". A dirlo, il sindaco Tiziano Consoli nell’illustrare il progetto che, curato dall’architetto Massimo Fiori, prevede una spesa di 800mila euro e "consentirà di creare un complesso funzionale unico, che potrà interagire con la casa natale per visite guidate e percorsi di approfondimento della figura del compositore maiolatese. L’edificio adiacente – aggiunge - sarà destinato a centro servizi culturali, il tutto correlato e interfacciato nell’insieme dei luoghi spontiniani e delle varie attività e iniziative promosse dal Comune e da sviluppare intorno alla figura del grande maestro". Le prossime scadenze sono "fine anno, come termine per l’approvazione del progetto esecutivo, e aprile del 2024 per l’inizio dei lavori, che dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre del 2025 con il collaudo". Per Consoli "un risultato importantissimo e atteso da tempo. Sarà recuperata, valorizzata e resa fruibile una testimonianza spontiniana fra le più significative, che consentirà di proporre la figura del nostro grande compositore in maniera ancora più attrattiva ed efficace, anche dal punto di vista turistico. Un risultato reso possibile anche dal fatto che l’intervento è stato inserito come opera strategica della Regione".