Spontini, Muti dirige il concerto inaugurale

"Spontini è stato uno dei più grandi nostri musicisti: l’Italia lo ha quasi dimenticato ma financo Wagner si inginocchiava davanti a lui". A parlare è il maestro Riccardo Muti, durante una pausa della tourneè italiana con la Chicago Symphony Orchestra. Il messaggio del maestro Muti che il 16 marzo al teatro Pergolesi di Jesi aprirà le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita di Gaspare Spontini sul podio dell’orchestra giovanile "Cherubini" è stato diffuso ieri nella sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, per la presentazione del programma. Il maestro Muti da sempre musicista spontiniano per eccellenza, benefattore delle Opere Pie Spontini e cittadino onorario di Maiolati, paese natale del compositore di Napoleone e di Federico Guglielmo III di Prussia ha anche sottolineato come, in un piccolo spazio di territorio, come quello tra Maiolati e Jesi, "siano nati due tra i grandi giganti della musica italiana" Spontini appunto e Giambattista Pergolesi.

Il concerto di Muti al Pergolesi vedrà la partecipazione del soprano Caterina Sala e del contralto Margherita Sala, contralto colleghe e sorelle. E replicherà il giorno dopo al teatro Ventidio Basso di Ascoli. "Spontini – aggiunge Cristian Carrara direttore artistico della Fondazione Pergolesi Spontini accanto all’onorevole Giorgia Latini, vicepresidente commissione Cultura e al sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi - è stato un compositore pienamente europeo. Capace di leggere, spesso in anticipo, i grandi cambiamenti culturali e politici che hanno attraversato l’Europa. Nonostante questo aspetto, che lo rende un personaggio unico nel suo genere, ha mantenuto nel suo linguaggio una profonda italianità innovando profondamente il linguaggio dell’opera lirica del suo tempo".

Il programma illustrato alla presenza dei due sindaci di Jesi e Maiolati Spontini Lorenzo Fiordelmondo e Tiziano Consoli prevede anche due nuove produzioni operistiche, che "sempre più metteranno l’accento sulle maestranze d’altissima eccellenza artigianale che rendono la Fondazione Pergolesi Spontini un unicum di indubbio prestigio internazionale fra i centri produttivi europei".

Il 18 ottobre la tragédie-lyrique La Vestale (con Daniele Pini) e il 22 novembre la prima esecuzione assoluta in tempi moderni del melodramma buffo I Quadri Parlanti. Il cartellone prevede simposi e convegni scientifici di caratura internazionale, tra cui spicca la presentazione della revisione musicologica dell’opera magica Alcidor, prevista a dicembre a Parigi. "Porteremo Spontini anche a Sanremo" promette il sindaco Fiordelmondo, annunciando le attività in cantiere per rendere il musicista "più popolare e fruibile alla popolazione".

"Faremo un convegno – aggiunge - per rievocare in Europa Spontini e il suo rapporto con l’imperatrice Joséphine de Beauharnais e con Napoleone che gli commissionò la composizione del Cortez". L’onorevole Latini, l’assessore regionale Chiara Biondi e i due sindaci ha ricordato i grandi valori e le doti umane del compositore e benefattore maiolatese. "Molti ci conoscono per le nostre opere sempre in tournée in Italia, è giunto il momento che tutti veniate a goderne da noi" ha chiuso Lucia Chiatti, dg della Fondazione Pergolesi Spontini.