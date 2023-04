"Spop festival", al teatro Pergolesi Edda e Paolo Fioretti

Doppio concerto di Edda e Paolo Fioretti oggi (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi. L’evento fa parte del cartellone di ‘SPOP Festival’, rassegna promossa da Comune e Fondazione Pergolesi Spontini, e ideata da Peacock Live & Events. Fioretti è un cantautore nato e cresciuto nella provincia di Ancona, dove è conosciuto soprattutto per la sua militanza in band storiche del territorio, influenzate dal blues e dal rock’n’roll, tra cui The Gentlemens. Edda vanta tante collaborazioni prestigiose, da Mauro Pagani a Gianni Maroccolo, passando per agli Afterhours, e importanti riconoscimenti come il premio PIMI per l’artista dell’anno 2012 e le ripetute candidature al Premio Tenco.