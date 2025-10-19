"Spop - Music City Vibes" a Jesi: la musica indipendente sul palco

Per tre giorni il centro di Jesi si riempirà di musica indipendente dal vivo. Torna infatti ‘Spop - Music City Vibes’, festival organizzato da Calandra srl e Collettivo Spop.

Il format prevede concerti diffusi in piazze e teatri, dove si esibiranno artisti di punta della scena indipendente nazionale affiancati da artisti del territorio che il festival intende valorizzare, e altri più ‘underground’.

Si inizia giovedì (ore 22) al Vox Live Club con i francesi Weird Omen, che il loro rock’n’roll garage selvaggio. Venerdì (ore 22, ingresso 5 euro) il Teatro Valeria Moriconi ospiterà l’evento di punta del festival, l’unico a pagamento. E’ il concerto degli Studio Murena, uno dei gruppi più apprezzati del panorama indipendente nazionale, in grado di fondere jazz nella sua accezione più contemporanea e rap nella sua versione più introspettiva e per certi versi cantautorale.

Capitanato dal rapper Lorenzo Carminati, in arte Carma, il sestetto milanese proporrà il suo ultimo disco ‘Notturno’, per una data esclusiva, la prima del loro nuovo tour. Ad aprire il live sarà Miele (Matteo Rossini) uno dei talenti più cristallini del territorio. Originario di Cupramontana, nella sua musica la matrice hip hop, gli studi al conservatorio di Pesaro e la passione per l’elettronica convivono per dare vita a una raffinata forma di canzone pop ‘contaminata’.

Venerdì altri due concerti: al Transylvania Vinyl Bar ci saranno gli anconetani Maya (ore 19.30), freschi di disco appena uscito, con il loro sound sognante che capta sonorità da tutto il mondo; il Man Cave Cafè ospiterà lo show trascinante dei Battimenti (ore 24).

Sabato si ricomincia alle 18 con una performance estemporanea e decontestualizzata del cantautore abruzzese Freddo, che porterà il suo stile ironico e al limite della stand up comedy presso il Centro Commerciale La Fornace, per una sorta di esperimento socio-culturale che vede l’incontro tra musica d’autore e luoghi deputati a tutt’altro. Si prosegue poi al Transylvania Vinyl Bar con gli emiliani Menura (ore 19.30), che fondono batteria, tromba ed elettronica in un sound dalle sfumature dub e trip hop, per finire quindi dopo cena (ore 22) di nuovo al Vox Live Club con l’afrobeat di alta scuola dei campani Asakaira. Alle 24 dj-set di Tip Toe.