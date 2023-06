Spopola la spiaggia di velluto, boom in rete

L’Rds Summer Festival scaccia i fantasmi del CaterRaduno e in milioni seguono la spiaggia di velluto dal web grazie a TikToker e youtuber. La pioggia non fa più paura, l’allerta meteo idrogeologica non ha fermato la carica dei cinquemila che già dalle 18 hanno preso d’assalto la piazza per non perdersi un posto in prima fila per ammirare Giorgia, Annalisa, Achille Lauro, Biagio Antonacci, Luigi Strangis e Matteo Romano: quattro le canzoni che ognuno ha intonato sul palco, seguito dal pubblico che, telefonini alla mano, ha ripreso i momenti più salienti di una serata ricca di emozioni. A ‘raccontare’ la serata via web ci hanno pensato Sara Esposito, 1,2 milioni di followers, Luca Campolunghi, 2,5 milioni di followers, Lisa Luchetta 1,8 milioni di followers, Samara Tramontana, 1,5 milioni di followers, che, anche nella giornata di ieri hanno postato ogni particolare dell’evento, ma anche gli splendidi panorami filmati dalla terrazza dell’Raffaello Hotel che li ha ospitati.

Un vero e proprio esercito di giovanissimi si è messo in fila per un selfie insieme ai loro beniamini che non hanno perso l’occasione di provare le altalene luminose allestite su via Portici Ercolani, ma anche i gonfiabili in piazza e gli stan gastronomici in piazzale Rosi. Una città che dopo più di nove mesi si lascia alle spalle l’incubo dell’alluvione e torna alla normalità anche durante un’allerta gialla con criticità per temporali. Puntale la pioggia è arrivata ma nessuno si è allontanato: i più fortunati si sono riparati sotto il portico dell’ex Filanda, mentre altri hanno aperto l’ombrello, ma c’è anche chi ne ha approfittato per cantare sotto la pioggia che è caduta per circa mezz’ora. Regolare anche il deflusso e l’afflusso dei pedoni che per attraversare la città si sono riversati tutti sul ponte degli Angeli a causa della mancata apertura della passerella ciclopedonale che dovrebbe avvenire il 29 giugno. Un afflusso costante quello che c’è stato per tutta la giornata di ieri nel villaggio e nelle attrazioni in giro per la città dove anche youtober e tiktoker hanno continuato a passeggiare postando pezzi della spiaggia di velluto, una scoperta anche per Biagio Antonacci che, dal palco ha salutato il pubblico ritenendolo fortunato di poter vivere in una bellissima città come Senigallia.

Ma è già partito il countdown per il prossimo concerto che vedrà protagonista, sempre in piazza Garibaldi, il 6 luglio Gianni Morandi.

Silvia Santarelli