Sporcizia, degrado e bivacchi "Capodimonte è in abbandono"

Capodimonte, uno degli scrigni popolari più preziosi della città ridotto in un degrado irreversibile. Un quartiere in cui si respira la vera anima di Ancona, il cuore pulsante del centro storico, che davvero tanto avrebbe da offrire ai turisti e agli stessi residenti. E invece gli abitanti non hanno di che essere contenti, considerando i continui allarmi che vanno sempre a finire nel vuoto. Oltre alle segnalazioni dei residenti legate all’uso del piccolo parco in via San Marco come dormitorio da qualche disperato, infatti, sono altre le storture di un quartiere costretto a fare i conti sia con le manutenzioni e che con il decoro, due aspetti del vivere civile che latitano da un po’.

La nuova giunta si è insediata da appena due mesi ed è ancora presto per giudicare il suo operato. Il nuovo assessore al decoro e al verde pubblico, Daniele Berardinelli, ha recepito il problema: "Oltre alla segnalazione del parco San Marco sono già in contatto con i residenti e a loro disposizione per fissare un incontro in cui loro potranno evidenziare le varie criticità – spiega Berardinelli –. Intanto abbiamo già iniziato a intervenire dove c’era più bisogno, dando risposte immediate. Penso all’area attorno al parcheggio Torrioni dove gli stessi residenti segnalavano da tempo situazioni di degrado. Non ho perso tempo e ho subito dato l’ordine agli uffici di intervenire. È stato fatto un intervento di sfalciatura e di pulizia generale che non veniva effettuato da anni".

"A dirlo non sono io – spiega – ma chi in quella zona ci vive e ha scritto proprio al mio ufficio per ringraziare del solerte intervento. In base alle loro richieste in futuro effettueremo degli interventi periodici per evitare nuove situazioni di degrado". Qualcosa è stato già fatto, ma molto c’è da fare, anche e soprattutto sotto il profilo dell’emergenza sociale in quel settore del centro storico. Decine di appartamenti abitati da gruppi di giovani, in alcuni casi studenti universitari, che stanno rendendo impossibile la convivenza, tra liti, schiamazzi, consumo di alcol e droga. Case affittate per singole serate che si trasformano in centri di raccolta di sbandati. Presenze scomode in forte aumento, la cui conseguenza è poi facilmente rintracciabile nelle condizioni in cui sono tenute le strade e gli arredi urbani in genere.

In un condominio di via ad Alto i residenti hanno affisso un cartello per rendere noto a tutti che i bivacchi non saranno più tollerati. La parte bassa di Capodimonte fa i conti con la carenza dei presidi sul territorio, le attività commerciali e i servizi. La porta d’ingresso dell’ormai ex storica osteria Strabacco è diventata la bacheca per segnalazioni sconce e attaccare chi lascia le deiezioni di cani a terra o riempie la zona di rifiuti e cicche di sigarette. Nelle due fioriere di fianco alla porta principale sono nate erbacce fuori controllo e in una di fronte è stato scaricato ogni genere di rifiuti. Nella parte alta, tra via Podesti e via Astagno, un marciapiede è stato chiuso e sigillato con le assi perché nessuno viene a ritirare cumuli di rami e piante tagliati e abbandonati lì.