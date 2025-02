Sporcizia e irregolarità: chiuso un ristorante

Poca pulizia, unto datato nelle attrezzature di lavoro, scarse condizioni igieniche e carenze anche dal punto di vista strutturale come il bagno per i dipendenti, inagibile. Ce n’era abbastanza per far rizzare i capelli ai carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazioni) di Ancona guidati dal comandante Alfredo Russo e del Nil (nucleo ispettorato del lavoro) che hanno fatto chiudere un ristorante, lungo la via Flaminia, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Potrà riaprire solo quando avrà pulito il locale a puntino e avrà provveduto a migliorare la struttura anche dal punto di vista della toilette per il personale. Il controllo risale a martedì, fuori dall’orario in cui il locale era aperto alla clientela. I militari sono arrivati all’improvviso per effettuare l’ispezione mirata a vedere se il ristorante era tutto in regola e hanno accertato violazioni di carattere igienico sanitarie, per via della sporcizia, e in materia di impiego e di sicurezza dei lavoratori.

All’interno i carabinieri hanno trovato la cucina e le attrezzature attinte da unto stratificato e sporco incrostato da fare dedurre che non erano state fatte le pulizie da diverse settimane. Per questo aspetto è stato chiesto l’intervento anche del personale del servizio di prevenzione dell’azienda territoriale di Ancona, l’Ast. I sanitari e i carabinieri hanno concordato con l’immediata chiusura del ristorante, con la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie ottimali, e mille euro di multa alla titolare, una donna. Il locale non aveva indicato nemmeno gli allergeni sui menù a disposizione della clientela e su questo è stato ordinato sempre alla titolare di provvedere con la corretta redazione.

Anche in materia di sicurezza sul lavoro, per i dipendenti, è stato accertato che mancava la formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi da parte del datore di lavoro e quella degli addetti alle emergenze di primo soccorso e incendio. La titolare è stata multata di 4mila euro. m.v.