"Sporcizia ovunque. E dov’è la cultura?"

Alberto Giorgetti ha la gioielleria lungo corso Garibaldi: "Ci vorrebbe un po’ più di controllo per tutte le vie del centro, perché è molto sporco. Un controllo da parte della polizia locale, che invece si occupa soprattutto delle multe alle auto. Che va bene, giustamente fanno il loro mestiere, ma ci sono tante altre cose, i bivacchi in giro, cani che sporcano, basta fare una passeggiata per queste vie per rendersene conto. C’è anche il problema parcheggi, certo, ma la questione del decoro è sicuramente quella principale. E fondamentalmente manca un’attrazione principale, che potrebbe essere la cultura, ma è solo una mia opinione. Preoccuparsi solo del fatto che chiude Zara e nessuno viene più in centro è un po’ limitativo. Serve un centro più attrattivo, non solo dal punto di vista commerciale ma anche sotto il profilo culturale".