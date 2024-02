Sport, calciatori con disabilità. Al via il progetto paralimpico

Progetto paralimpico a Osimo Stazione. Il via oggi pomeriggio, ore 18, allo stadio Dario Bernacchia-Asa Arena. L’Osimo Stazione Conero Dribbling, con la Union Picena (società che da anni lavora in maniera professionale e ammirevole con ragazzi diversamente abili), metterà a disposizione strutture e personale per formare una squadra che possa allenarsi con continuità e iscriversi al campionato di categoria. I ragazzi disabili dell’Union Picena No Limits, ormai veri e propri esperti calciatori, faranno visita all’impianto biancoverde e si alleneranno con gli Esordienti 2011/2012 in una sessione dimostrativa, integrata e costruita proprio con l’obiettivo di far vivere un’esperienza di crescita emotiva, comportamentale e tecnica a tutti i partecipanti, non solo in campo ma anche fuori.

Il progetto paralimpico ha un duplice obiettivo: da un lato offrire l’opportunità a ragazzi disabili di divertirsi ed esprimersi attraverso il gioco del calcio; dall’altro lato la possibilità a tutti i ragazzi del settore giovanile dell’Osimo Stazione di vivere un’esperienza di integrazione e crescita sportiva e soprattutto umana.