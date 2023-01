Sport e solidarietà, cerimonia di premiazione a Roma

Storie di solidarietà, di integrazione e di inclusione, gesti semplici, coraggiosi e tante iniziative dedicate alle realtà disagiate che resterebbero sconosciute all’opinione pubblica senza il racconto giornalistico. Un solo denominatore comune: lo sport: un’ottima palestra di vita e motore di emozioni, capace di valorizzare le potenzialità e le doti, anche umane, di chi lo pratica. Si confermano questi i valori protagonisti della V edizione del Premio Giornalistico "Estra per lo Sport: raccontare le buone notizie", promosso da ESTRA S.p.A, in collaborazione con USSI ed SG Plus. Ieri a Roma cerimonia di premiazione.