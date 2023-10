"Sport, gemellaggi: il turismo tutto l’anno"

La stagione continua, Manfredi: "Lavorare per presentare il calendario degli eventi invernali in estate". Dal turismo da diporto a quello dei gemellaggi, passando per gli eventi sportivi fino al turismo religioso. Sono tanti gli sbocchi che la spiaggia di velluto è in grado di offrire, "ma bisogna essere pronti". Höhenkirchen-Siegertsbrunn, comune alle porte di Monaco di Baviera e gemellato con Montemarciano, sta sviluppando la sua iniziativa in questi giorni, proprio all’Hotel Bel Sit, di proprietà del presidente di Federalberghi Marco Manfredi.

"Quello legato ai gemellaggi è sicuramente un segmento da coltivare – spiega Manfredi – soprattutto in periodi di bassa stagione proprio come sta accadendo in questi giorni. Dobbiamo cercare di aprirci a ogni possibilità in modo da poter lavorare tutto l’anno". Complici le temperature estive, la stagione, nonostante la chiusura di gran parte dei bar e delle strutture presenti sul lungomare, si sta allungando: "C’è richiesta, soprattutto per i week-end – spiega Manfredi – la gente ha voglia di partire e anche qualche giorno di relax in spiaggia, dove ancora le temperature ci consentono di andare, unita a qualche iniziativa, è sicuramente un buon punto di partenza per mettere in pratica un programma di destagionalizzazione".

Questo sarà il week-end di Pane Nostrum, la kermesse dedicata ai maestri panificatori: "È sicuramente una buona vetrina per far veicolare nel modo giusto il nome di Senigallia – prosegue – auspichiamo che ci sia un buon seguito, e c’è sicuramente interessamento per questo week-end dove le temperature consentiranno ancora di andare al mare". Chi arriva in città, troverà una spiaggia smantellata facendo tornare di attualità la possibilità di tenere aperte le strutture, come accade in Romagna, tutto l’anno: "Proporre è semplice, poi però bisogna fare i conti con i costi che sono sempre molto elevati" spiega.

Una città che andrebbe pubblicizzata anche per i suoi eventi invernali fin dall’estate, in modo di dare già ai turisti un’idea di viaggio per i ponti che verranno: "A giorni ci incontreremo per mettere a punto le iniziative di Natale – conclude – un calendario che avremmo dovuto avere già pronto, fin dall’estate, in modo da proporlo e pubblicizzarlo ai turisti che scelgono Senigallia e che vi si trovano bene. Entusiasti degli eventi estivi, spesso accade che chiedono informazioni sugli eventi invernali, ma noi non siamo in grado di dargliele".