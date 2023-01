Sport in crisi per le utenze "Bollette da 12mila euro"

Bollette record per gli impianti sportivi, il Comune stanzia 10mila euro e decide l’aumento delle tariffe del 10 per cento per tutte le società che li utilizzano, percentuale che a settembre potrebbe salire al 15: divampano le polemiche. Nel frattempo alcuni gestori stanno facendo fatica a pagare le bollette e tenere aperti gli impianti. Uno su tutti il PalaTriccoli. "Per novembre abbiamo ricevuto una bolletta del gas di 12mila euro a fronte dei 4mila dello scorso e con un consumo di 3.800 metri cubi in meno – spiega Stefano Squadroni per la Uisp -. In assenza di ristori difficilmente riusciremo a pagare bollette di questo tenore nei prossimi mesi". "Il 2023 – attacca l’opposizione di JesiAmo- inizia con una buona notizia per le società che gestiscono gli impianti sportivi della città: un contributo complessivo di 10 mila euro, erogato in maniera indifferenziata, senza tenere sufficientemente conto del rincaro dei costi dell’energia trovato. A pochi giorni di distanza dall’approvazione del bilancio comunale, quando ancora le casse dell’Ente venivano etichettate dall’assessora Paola Lenti "molto condizionate" dalle scelte della precedente amministrazione, sbuca all’improvviso, come uno spettacolo pirotecnico di Capodanno, tale erogazione. La giunta ha già deciso un rincaro delle tariffe orarie del 10% a partire dal primo gennaio 2023 e di un ulteriore 15% a settembre per tutte le società che utilizzano gli impianti sportivi. Alla luce di tutto ciò, tenuto conto di questo sopraggiunto contributo, siamo certi che l’amministrazione vorrà eliminare tali aumenti, altrimenti graverebbero sulle tasche delle famiglie. E anche in questo caso si finirebbe, indistintamente, per aggravare la situazione delle fasce più deboli. Non si fa attendere la replica dell’assessore allo sport Samuele Animali: "I ripetuti appelli dei gestori degli impianti evidenziano lo sbilancio dei conti dovuto all’aumento dei costi per il caro bollette. Anche il Comune è direttamente coinvolto come gestore di impianti e servizi pubblici. Abbiamo limitato gli aumenti delle tariffe, per non gravare troppo sui praticanti, e vista l’urgenza, abbiamo previsto anche dei contributi per i gestori. Questo in attesa di capire come e quando verranno erogati i ristori statali che sono evidentemente necessari. Ricordo, inoltre, che per venire incontro alle famiglie abbiamo avuto la possibilità di erogare contributi sostanziosi sotto forma di sconto Tari".

Sara Ferreri