Sport paralimpico, consegna delle benemerenze Riconoscimento all’istituto Galileo Ferraris

Festa dello sport paralimpico: oggi alle 17 nella sala conferenze del palazzo della Figc, in via Schiavoni ad Ancona, il Cip Marche consegnerà le Benemerenze Sportive 2021. Verranno inoltre consegnati premi agli atleti paralimpici che hanno conseguito risultati di rilievo dal 2020 al 2022 in competizioni Internazionali riconosciute dall’Ipc eo dal Cio. Due i riconoscimenti che verranno consegnati dal Cip Marche: al Tg Rai Marche per l’attenzione dedicata al mondo paralimpico e all’Istituto IC Galileo Ferraris di Falconara Marittima per la sensibilità dimostrata circa l’inserimento dello sport paralimpico nella scuola.