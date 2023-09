Sport per disabili: 2 nuove scalette alla Po.di.f Fabriano

Da 29 anni la Po.di.f Mirasole Fabriano consente la pratica sportiva ai ragazzi disabili. Senza un impianto privo di barriere questo non sarebbe possibile. L’anno scorso la Po.di.f ha acquistato una carrozzina per permettere di raggiunge la vasca a chi a ridotte capacità motorie. Quest’anno il contributo della FarmaCom ha permesso di acquistare delle nuove scalette. "L’entrata in vasca sarà ancora più accessibile per i ragazzi".