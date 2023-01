Sport, premiati i piccoli campioni

Ecco i piccoli grandi campioni di sport. È andata in scena con grande successo di pubblico sabato scorso nel suggestivo teatro condominale La Fortuna la Festa dello sport del Comune di Monte San Vito. Nell’occasione sono stati premiati i giovani monsanvitesi che si sono particolarmente distinti nell’anno appena trascorso ottenendo risultati a livello locale, nazionale ed internazionale.

A fare gli onori di casa il sindaco di Monte San Vito Thomas Cillo e l’assessore alla Sport Fabio Piombetti. Presente per il Coni Marche il Presidente Fabio Luna ed il delegato per la provincia di Ancona Enrico Picchio e Michael Di Nunzio, vice presidente Avis Monte San Vito che ha collaborato all’organizzazione dell’evento. Un’occasione di festa corredata di video e testimonianze: tanti gli sport protagonisti. Incoronati i campioni: Aurora Romagnoletti e Giulia Spadoni (Atletica Chiaravalle), Pietro Piccinini (Tiro Con L’arco, Asd Arcieri selva Castagnola di Chiaravalle), Lucrezia Rotoloni (Allblacks Taekwondo), Matteo Fiorini (Pedale chiaravallese), Gaia Romagnoletti (Asd Molinelli Chiaravalle), Daniele Manoni (Navigatore Rally, Motorclub Jesi) e ancora Chiara Federighi (Equitazione, centro ippico "Il girasole team"), Matteo Baldini e il suo cane Muffin (Agility dog, star dog fun), Tommaso Brugnami (Ginnastica giovanile Ancona), Alessio Piergigli (pattinaggio in linea, Luna sports academy)".