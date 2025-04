"Sport, strutture da rifare. Pizzi, via la delega"

Le condizioni delle strutture sportive cittadine diventano un caso anche politico. "Vogliamo che lo sport sia tutelato". Forza Italia Senigallia, attraverso il coordinatore avvocato Roberto Paradisi, sta predisponendo una richiesta organica di provvedimenti che riconoscano il lavoro immane, volontario e virtuoso delle società sportive operando una inversione ad "U" rispetto alla linea condotta ad oggi dall’assessorato e al fine di rilanciare lo sport a Senigallia.

Un problema annoso quello delle strutture sportive cittadine: il centro sportivo Cremonini da anni in attesa di un progetto di riqualificazione, la piscina Saline chiusa dallo scorso novembre e senza un’ipotesi di tempistiche per la riapertura, la piscina Molinello, impianto vetusto che necessita di un restyling, agibile ma con numerose problematiche. La palestra dell’ex campo Boario, con le problematiche di parterre, gradinate e spogliatoi. Per non parlare dei campi da tennis delle Saline e se per l’ex circolo Cremonini si aspetta una svolta attraverso il bando di riqualificazione, le altre strutture sembrano ancora non aver trovato una ‘luce’ per una riqualificazione a breve termine.

Una città dove lo sport, da tempo, sembra essere passato in secondo piano nonostante ci siano squadre che vantano centinaia di giovani tesserati. "Le proposte andranno dall’immediato azzeramento del provvedimento che ha quadruplicato le tariffe per l’impiantistica sportiva, allo sgravio della Tari per le società sportive che operano negli impianti all’aperto, la modifica del disciplinare che ha riconosciuto alle scuole il ‘diritto’ di sottrare a proprio piacimento e senza preavviso le fasce orarie già concesse con gravissimi disagi alle famiglie degli atleti e all’attività agonistica, all’abolizione del divieto (di non far entrare il pubblico nelle palestre in forza di una lettura distorta delle norme nazionali).

Potenziamento dell’ufficio sport con dotazione e monitoraggio di vari impianti sportivi oltre alla restituzione alla città della cittadella dello sport delle Saline, ormai sventrata e resa del tutto inutilizzabile". Forza Italia tornerà anche a richiedere la revoca della delega allo sport al vice sindaco Riccardo Pizzi, ritenuto in più occasioni da Paradisi inadeguato nel ruolo di Assessore allo sport: "In tale quadro insisteremo ovviamente per la revoca della delega allo sport all’assessore Pizzi e l’avocazione della stessa nelle mani del sindaco. Richiesta alla quale non abbiamo alcuna intenzione di rinunciare".