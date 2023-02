Sportello chiuso: c’è la banca mobile

Chiusura della filiale Banca Intesa, al suo posto arriva la "Banca mobile - Drive Bank". Ad annunciare la novità il sindaco David Grillini: "Stiamo lavorando a una soluzione duratura e strutturata – spiega - che possa attenuare il più possibile le conseguenze della chiusura della filiale di Intesa sulla quotidianità dei cittadini. Nell’immediato, abbiamo già raggiunto un importante risultato che consentirà nei prossimi mesi di offrire loro un innovativo servizio. Si tratta della ‘Banca mobile - Drive Bank’ che la stessa Intesa San Paolo realizzerà a seguito delle nostre rimostranze anche a Genga e Staffolo. Tutti i martedì, in concomitanza con il mercato settimanale, per almeno 3 mesi, un camper attrezzato stazionerà in piazza Lippera. Nel camper saranno allestite due postazioni che garantiranno ai clienti di gestire nel massimo della privacy operazioni legate al proprio conto corrente. Non sarà tuttavia possibile fare operazioni di versamentoprelievo di denaro. I consulenti di Intesa saranno inoltre a disposizione - conclude - anche per far acquisire dimestichezza con i servizi online che la banca sta spingendo molto".