Sportello del Comune scoperto In caso di malattia rimane chiuso

Va a ritirare una raccomandata nel palazzo comunale come indicato nella lettera lasciata dal messo notificatore che non lo ha trovato a casa, va al front office del Comune (al piano terra di piazza Indipendenza) negli orari indicati ma non trova nessuno. Sportello chiuso. Così un cittadino ieri mattina, suo malgrado, è dovuto rientrare a casa senza il suo atto. "Eppure la missiva lasciata a casa dal messo indicava come orario anche il sabato mattina dalle 8 alle 13 – ha riferito arrabbiato l’uomo che si è rivolto anche al vicino comando della polizia locale per lamentare il disservizio -. Si tratta di un documento urgente che credo di aver diritto a conoscere. Possibile che non si riesca ad ovviare al problema? Mi era già capitato di dover affrontare questo disagio in altre occasioni". La criticità nascerebbe dalla carenza di personale comunale che riguarderebbe in particolare il front office di piazza Indipendenza. In caso di malattia o assenza del personale addetto, il servizio rimarrebbe infatti scoperto.