Sportello di supporto psicologico per ascoltare chi è in difficoltà

In risposta a un crescente disagio psicologico che coinvolge persone di ogni età e condizione, Confartigianato Persone Ancona – Pesaro e Urbino, attraverso ANCoS APS e in collaborazione con l’Associazione Nazionale Di.Te., ha attivato ad Ancona uno sportello di ascolto psicologico. L’obiettivo è offrire un supporto concreto a cittadini, imprenditori, lavoratori e famiglie che vivono momenti di difficoltà emotiva o relazionale. "Confartigianato sempre più vuole porsi come un attore sociale e dare risposte oltre che alle imprese che sono fatte di Persone, alle famiglie", spiega Marco Pierpaoli, Segretario di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino.

Il servizio, attivo presso la sede Confartigianato di Ancona, si propone come uno spazio sicuro, riservato e non giudicante, dove poter affrontare stress, ansia, disagio emotivo e problematiche relazionali, anche in assenza di cause apparenti. Il progetto nasce per rispondere in modo strutturato a un’esigenza sempre più diffusa: accedere facilmente a un sostegno psicologico qualificato, superando barriere economiche e culturali.

"Attraverso questo progetto, Confartigianato e ANCoS intendono promuovere una nuova cultura del benessere psicologico, nella quale il supporto professionale non sia più percepito come un tabù o un lusso, ma come una risorsa strategica per migliorare la qualità della vita, delle relazioni e della produttività", spiega Giulia Mazzarini, responsabile Confartigianato Persone. "Grazie al coinvolgimento di psicologi esperti, lo sportello rappresenta una risposta concreta alle sfide emotive e relazionali che sempre più spesso incidono sul benessere individuale e collettivo".