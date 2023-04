"Sportello sociale da attivare subito"

"Il Movimento ad Ancona è stato sempre sensibile alle problematiche delle persone più deboli. Io abito nel quartiere Adriatico e spesso mi capita di visitare la spiaggia del Passetto. Nell’area sotto l’ascensore in una situazione di freddo intenso e umidità estrema c’erano alcune persone in letti di fortuna. Era possibile scorgere solo delle sagome sotto numerosi strati di teli. Subito ho chiamato un nostro attivista del M5S e il giorno seguente ho letto sul giornale che erano intervenute delle associazioni per un primo soccorso. Propongo un modello di accoglienza e integrazione finalizzato ai bisogni primari dei richiedenti asilo e a favorirne l’integrazione attraverso l’inserimento scolastico, corsi di lingua e cultura italiana per famiglie, orientamento e consulenza. La prima fase necessaria è l’accertamento documentale e l’individuazione del Paese d’origine, stato sanitario. Serve l’attivazione di un supporto di primo livello attraverso accoglienza, alloggio, beni di prima necessità e servizi. Questa fase dovrebbe essere gestita attraverso l’attivazione di uno sportello sociale in collaborazione con associazioni come Caritas, centro di Padre Guido, Casa Sollievo. Inoltre mettere a punto progetti di autonomia, Housing First, che includano l’accompagnamento sociale e sanitario, l’inserimento scolastico e il sostegno socio educativo di minori, servizi per le competenze linguistiche e culturali, la formazione per l’inserimento lavorativo per garantire l’autonomia economica. Si potrebbe limitare la presenza di clochard che importunano i passanti per disperazione e danno l’idea di città abbandonata a se stessa".