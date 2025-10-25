Il Bologna dei sorrisi

25 ott 2025
SILVIA SANTARELLI
Cronaca
"Sportivi senza palestra, la Provincia scarica le sue responsabilità"

"Inaccettabile che la Provincia di Ancona cerchi di scaricare sulla scuola e sulla dirigenza scolastica una responsabilità che è tutta...

Le giocatrici della Us Pallavolo

"Inaccettabile che la Provincia di Ancona cerchi di scaricare sulla scuola e sulla dirigenza scolastica una responsabilità che è tutta interna alla Provincia stessa". L’Us Pallovolo torna sui lavori della palestra Corinaldesi: "Non vogliamo nemmeno parlare dei rapporti sempre difficilissimi con l’ufficio edilizia scolastica, ma i temi sono due. Il primo: come è pensabile che un presidente di un ente pubblico, rappresentante dei cittadini, dia alle società sportive cinque giorni di preavviso per uscire dall’unica palestra a disposizione dei ragazzi? Si dà scacco matto alle società sportive e ai ragazzi, abbandonati per strada – spiega l’Us Pallavolo –. Ma c’è anche un secondo tema: i lavori dovevano essere terminati entro la scorsa estate, come anche ogni elementare logica imporrebbe. Eppure, per tutta l’estate il cantiere è stato semiabbandonato. Se la scuola ha inteso correttamente pubblicare il bando è perché, evidentemente, confidava nel termine dei lavori entro la fine dell’estate, come una efficiente amministrazione avrebbe dovuto garantire. Invece il presidente della Provincia – continua l’Us Pallavolo – e l’Ufficio edilizia scolastica prima si sono disinteressati della velocità dei lavori, e poi si sono bellamente disinteressati anche dei disagi che avrebbero cagionato a società sportive, ragazzi e famiglie".

© Riproduzione riservata