"Spose, mamme e nonne: fragili e da proteggere"

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, da una nostra affezionata lettrice, riceviamo e pubblichiamo la sua poesia scritta appositamente per questa ricorrenza: "Le donne sono fragili, da proteggere e da amare. Sono spose, mamme e nonne. Di ogni famiglia sono le colonne. Lavorano, mettono al mondo i figli e li crescono con amore come fossero dei gioielli, ognuno come un fiore. Non sempre però sono apprezzate per i loro sacrifici, ma per delle stupide gelosie sono derise e uccise invece di essere coccolate da colui a cui danno tanto amore e da lui sono trattate come delle cose, come degli oggetti che, quando non servono più, vengono gettate via, come dei semplici fagotti".

Antonietta Romanelli