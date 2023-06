"Spostate le bancarelle per i turisti"

Polemiche sulle bancarelle per i turisti: l’appello degli esercenti del centro: "Vi prego, spostate quegli stand altrove". A chiederlo, per l’appunto, sono alcuni commercianti di corso Garibaldi, che in questi giorni hanno redatto una lettera da recapitare al Comune. Nel testo da inviare a palazzo del Popolo, si chiede "cortesemente" di trovare altre soluzioni per le bancarelle del venerdì, come piazza Cavour o piazza Pertini. A parlare al Carlino, è Cristina Crippa, della storica tabaccheria del centro: "Qui, il venerdì e il sabato, con l’arrivo dei turisti, paradossalmente io non lavoro – dice – Loro non mi vedono e finora io, di turisti, in negozio, non ne ho visti. Tutti noi, in questa zona, paghiamo affitti elevati (circa 2500 euro) e i teloni dei gazebo, se posizionati a ridosso delle vetrine, ci tolgono visibilità. In più – prosegue la tabaccaia – non lavorano neppure i bancarellari di corso Mazzini, perché tutta la gente si riversa in corso Garibaldi. La polemica, da quanto so, sarebbe arrivata persino dentro il Mercato delle Erbe", a due passi da piazza Roma. "Il fatto è che loro, gli operatori del mercatino per crocieristi, vendono all’incirca gli stessi prodotti che offrono al Mercato delle Erbe" e questo farebbe storcere il naso al Mercato in stile liberty del corso vecchio. Un’altra commerciante accetta di parlare con noi giornalisti, ma lo dietro la garanzia di anonimato: "Il mercatino per i turisti del venerdì e del sabato è poco azzeccato quanto all’ubicazione degli stand. Per intenderci, a me capita quasi sempre di trovare davanti alla mia vetrina un gazebo che vende prodotti analoghi ai miei. La stessa cosa accade a Natale. Adesso, col cambio della giunta comunale, toccherà capire se il problema può essere risolto o meno. La soluzione? Mettere tutto in piazza Cavour, che – al momento – è una piazza vuota".

Nicolò Moricci